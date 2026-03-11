Dimite un obispo de Estados Unidos encarcelado por malversar fondos

afp_tickers

2 minutos

El papa León XIV aceptó la dimisión de un obispo iraquí de una comunidad católica caldea de la región de San Diego, en Estados Unidos, encarcelado tras ser acusado de malversar fondos de su parroquia.

Monseñor Shaleta, de 69 años, está acusado de malversar fondos de la catedral católica caldea de San Pedro en El Cajón, al este de San Diego.

«El obispo Emanuel Shaleta fue detenido y puesto bajo custodia en el aeropuerto internacional de San Diego cuando intentaba abandonar el país. Fue arrestado por (…) malversación de fondos y blanqueo de dinero», señaló el sheriff de San Diego, California, en un comunicado publicado el 5 de marzo.

Shaleta se encuentra en prisión provisional en la cárcel central de San Diego, de acuerdo a la misma fuente.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el prelado es sospechoso de desviar 270.000 dólares (unos 232.000 euros) y el lunes se declaró inocente de los 16 cargos que se le imputan.

El Vaticano anunció el martes que el Papa había aceptado su dimisión, pero sin mencionar los motivos.

La Santa Sede anunció ese mismo día la renuncia del cardenal Louis-Raphaël Sako, patriarca de la Iglesia caldea, presentada hace dos años por haber alcanzado la edad límite de 75 años, sin precisar si esta decisión estaba relacionada con el caso.

La Iglesia caldea es una Iglesia católica oriental en plena comunión con la Santa Sede, históricamente arraigada en Mesopotamia (Irak, Irán) y con sede en Bagdad.

La diáspora caldea en Estados Unidos es una de las más importantes del mundo para esta comunidad.

ljm-cmk/jra/al/ahg