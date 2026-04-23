Diputada denuncia a Milei por bloquear acceso de la prensa a la sede del Ejecutivo

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Buenos Aires, 23 abr (EFE).- Una diputada presentó este jueves ante la Justicia una denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por bloquear el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

«Denuncié penalmente al presidente Milei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia», señaló en redes sociales la diputada opositora Marcela Pagano.

Pagano, periodista de profesión y quien hasta agosto pasado integraba el bloque oficialista en la Cámara Baja, advirtió que «la prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente».

Este jueves, el Gobierno de Milei deshabilitó el registro de huellas dactilares que permitía a unos 60 periodistas de distintos medios acceder a la Casa Rosada, aludiendo motivos de «seguridad nacional» tras la difusión de imágenes del interior del edificio por parte del canal TN, dos de cuyos periodistas fueron denunciados por el Ejecutivo.

La decisión fue repudiada por organizaciones de prensa y de empresas periodísticas y también por numerosos dirigentes políticos de oposición.

Un grupo de una docena de diputados de diversas fuerzas opositoras presentó una nota dirigida al jefe de la Casa Militar de la Presidencia -a cargo de la seguridad del jefe de Estado-, Sebastián Ignacio Ibáñez, y al secretario de Medios y Comunicación de Argentina, Javier Lanari, para solicitarles una audiencia con carácter de urgencia.

En la nota, los parlamentarios expresan su «profunda preocupación» por la decisión de impedir el acceso de los periodistas, lo que, a su juicio, «constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública».

A las puertas de la Casa Rosada, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica ARI y una de las firmantes de la nota, dijo a EFE que «este Gobierno no resiste que la prensa esté cerca».

«Se están destapando muchas cosas de este Gobierno, que necesita ocultar. Entonces la prensa es para el Gobierno un factor de molestia absoluta y de riesgo. Es insostenible para los diputados de todos los bloques, menos del oficialismo, aceptar que el Gobierno haga esto», afirmó Frade.

Los diputados resolvieron llamar a una reunión para el próximo jueves de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja para que los periodistas puedan exponer allí la situación que atraviesan.

«Es una medida totalmente autoritaria. No tenemos antecedentes del cierre de la sala de prensa de Casa Rosada, ni aún en la dictadura. Es un atropello contra la libertad de prensa y la libertad de expresión», dijo a EFE Christian Castillo, diputado provincial bonaerense por el Partido de los Trabajadores Socialistas, también a las puertas de la Casa Rosada.

Castillo atribuyó la decisión del Gobierno a «un alto nivel de paranoia» y «un autoritarismo congénito» que pretende que no se informe «de la realidad a la población» y solo se narre «el discurso propio». EFE

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