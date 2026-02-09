Diputada propone prohibir el acceso a pornografía a los rusos que no tienen hijos

Moscú, 9 feb (EFE).- La diputada ruda Tatiana Butskaya considera que los rusos que no tienen descendencia no deben tener acceso a webs con contenido pornográfico.

“Claramente, necesitamos pensar en qué se puede hacer. Quizás estos sitios deberían ser solo para los que tienen hijos”, dijo la parlamentaria a la emisora Govorit Moskva.

Agregó que las personas “necesitan hacer el amor para tener hijos”, mientras que el consumo de material pornográfico sirve de una especie de “sucedáneo” de las relaciones carnales.

Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el «agujero demográfico» en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.

El Gobierno ruso promueve todo tipo de proyectos dirigidos a elevar el número de familias numerosas y aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología ‘childfree’, que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos, entre otras medidas. EFE

