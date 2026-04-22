Diputado antichavista dice que aún hay trabajo pendiente para liberar a presos políticos

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Caracas, 21 abr (EFE).- El diputado opositor venezolano David Uzcátegui, miembro de la comisión encargada del seguimiento a la amnistía, aseguró este martes que aún hay trabajo pendiente para liberar a presos políticos.

«Es oportuno decir que todos sabemos que ese trabajo no ha sido completado, aún permanecen muchas personas detenidas por razones políticas», expresó durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

El diputado intervino durante la discusión de un acuerdo impulsado por el chavismo en respaldo a la peregrinación convocada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contra las sanciones, pero fue interrumpido debido a que el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, consideró que estaba fuera de orden.

La ONG Foro Penal indicó este martes que contabiliza 473 presos políticos en el país, entre ellos 43 extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, tras dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía.

La organización denunció recientemente que la amnistía se ha convertido en un «embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos».

En el marco de esa legislación, impulsada por la presidenta encargada, las autoridades han reportado más de 8.000 personas amnistiadas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas restrictivas de libertad.

Las autoridades venezolanas aún no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk. EFE

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