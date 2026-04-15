Diputado de Hizbulá dice que la reunión con Israel abre «camino equivocado» a la división

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Beirut, 15 abr (EFE).- El parlamentario del grupo chií libanés Hizbulá Hasán Fadlala alertó este miércoles de que la reunión celebrada la víspera con Israel ha abierto un «camino equivocado» hacia la división interna y llamó a las autoridades a consensuar una postura nacional «unida».

«¿Son conscientes las autoridades del peligro de lo que han hecho? ¿Saben que han entrado en un camino equivocado que solo aumentará la división entre los libaneses? No han conseguido nada del enemigo más que elogios, sin lograr ningún objetivo», dijo Fadlala en una rueda de prensa desde el Legislativo.

«Sabemos que en el Líbano hay divisiones políticas, pero lo que se pide es actuar según el espíritu de la Constitución: unir a los libaneses, no dividirlos con decisiones equivocadas», agregó, al abogar por la adopción una postura nacional «unida» en relación con el Estado judío.

El Líbano e Israel mantuvieron el martes en Washington sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una primera toma de contacto para buscar una salida a la guerra sin la participación de Hizbulá, el principal contendiente libanés.

El diputado de la formación chií cargó contra la decisión del Gobierno libanés de iniciar un proceso paralelo a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, una postura que promovía Israel y que Beirut vendió como un intento de buscar independencia lejos de las injerencias iraníes.

Hizbulá es un importante aliado de Teherán, que ayuda a financiarle, armarle y entrenarle.

«Las negociaciones en Islamabad no buscaban nada contra el Líbano ni Irán pidió negociar en su nombre, lo que se planteó fue un alto el fuego que incluyera al Líbano y ese planteamiento tuvo un amplio apoyo internacional», defendió Fadlala durante su comparecencia.

«Pero estas autoridades se movieron activamente para rechazarlo, perdiendo una gran oportunidad que podría haber evitado mucho derramamiento de sangre», continuó.

Desde su inicio el pasado 2 de marzo la intensa campaña aérea israelí contra el Líbano ha causado 2.124 muertos y 6.921 heridos, desde hace unas semanas acompañada por una invasión del sur del país que ha empeorado una crisis de desplazados que deja ya a más de un millón de personas fuera de sus hogares.

Hizbulá, que lanza ataques diarios contra el norte de Israel y sus tropas en territorio libanés, se opone a las negociaciones directas iniciadas por el Gobierno. EFE

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