Diputado opositor venezolano cree que amnistía es una «puerta abierta hacia la libertad»

Caracas, 28 feb (EFE).- El diputado opositor venezolano Stalin González dijo este sábado que la Ley de Amnistía, recientemente aprobada por el Parlamento, no logra todo lo que quisiera pero representa una «puerta abierta hacia la libertad» de los presos políticos del país.

«Esta ley apunta al encuentro de los venezolanos, empezando por las víctimas que están presas, aquellos sometidos a regímenes de presentación periódica, prohibición de salida del país o de las ciudades, y limitaciones para ejercer vida política», indicó el legislador, citado en una nota de prensa.

Asimismo, destacó como un logro que se haya incluido en la norma a aquellas personas que se fueron del país por motivos políticos, quienes podrán acogerse a la amnistía mediante un apoderado o abogado con poder simple ante un tribunal venezolano.

El viernes, el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía, informó que se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades y que, según la propia norma, deben resolver en un plazo no mayor a 15 días.

De este total, señaló, 223 personas han salido de las cárceles mientras el resto tenían libertades restringidas con «medidas cautelares», como prohibición de salida del país, declarar a los medios o presentación periódica ante tribunales.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos «no contemplados» en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero. EFE

