Diputados aprueban ley sobre el estado de excepción en medio de protestas en Bolivia

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La Paz, 7 jun (EFE).- La Cámara de Diputados de Bolivia sancionó este domingo la ley que regula los estados de excepción, tras más de 12 horas de debate, y la envió al Ejecutivo para su promulgación, mientras persisten los bloqueos de caminos de los sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La sesión de la Cámara de Diputados se instaló bajo la modalidad híbrida, con legisladores presentes y otros que siguieron el debate de forma virtual, desde las 17:00 del sábado hora local (21:00 GMT), para tratar con carácter de urgencia la norma, cuyo debate se prolongó hasta casi las 6:00 del domingo (10:00 GMT).

La norma fue aprobada con 79 votos a favor, más de dos tercios de los asistentes.

El diputado Manolo Rojas, del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó durante el debate que la aprobación de la norma «es algo que necesita el pueblo boliviano y, sobre todo, el Estado para salvaguardar el orden constitucional».

Por su parte, Basilia Cruz, de la opositora Alianza Popular, sostuvo que la norma es una «carta abierta» para la actuación de la Policía y las Fuerzas Armadas, por lo que instó a que los conflictos que vive el país se resuelvan mediante el «diálogo».

La ley aprobada busca regular la aplicación de estados de excepción en casos de conmoción interna y otros acontecimientos, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Bolivia. EFE

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