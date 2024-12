Diputados latinos de la Asamblea francesa divergen sobre impacto de la moción de censura

París, 4 dic (EFE).- La franco-dominicana Eléonore Caroit, diputada macronista, y el franco-chileno Rodrigo Arenas, parlamentario del izquierdista La Francia Insumisa, divergen sobre el impacto para Francia de la moción de censura que previsiblemente va a tumbar este miércoles al Gobierno de Michel Barnier.

Desde los pasillos de la Asamblea Nacional francesa, ambos diputados hablaron con EFE sobre las opciones políticas que se abren y las consecuencias de una probable caída del Ejecutivo.

«Se manda un mensaje de inestabilidad que va a afectar a Francia, a su capacidad de financiarse en los mercados. Va a haber que reaccionar muy rápidamente y reconstruir», manifestó la oficialista Caroit, del partido macronista Renacimiento.

«Los oficialistas siempre van a asustar a la gente, que esto se va a caer, pero no es la realidad. La realidad es que primero el Estado va a seguir funcionando porque los presupuestos van a seguir apoyándose sobre el presupuesto anterior», terció por su parte Arenas.

El diputado nacido en Chile destacó que la meta de esta moción es, primero, poner fin al Ejecutivo de Barnier y, después, forzar al presidente, Emmanuel Macron, a que dimita por haber creado una crisis política el pasado verano al convocar elecciones legislativas anticipadas que resultaron en un hemiciclo fragmentado en tres bloques irreconciliables.

«Emmanuel Macron fue el que decidió que la estabilidad política fuese hacia la extrema derecha y tiene que asumir las consecuencias. Si no las asume, tiene un problema de ética, moral», afirmó Arenas.

Además, advirtió de que la política francesa va a entrar en «una fase de conflicto que no solamente va a estar en la Asamblea Nacional».

Para Caroit, sin embargo, la decisión de Macron de disolver la Asamblea en junio, tras el bacatazo oficialista en las elecciones europeas, respondía también a la dura oposición que ya estaba instalada en el hemiciclo, en el que el macronismo tenía una mayoría relativa.

«Cuando tienes una Asamblea muy dividida, con bloques diferentes, con once grupos políticos, no te queda de otra que hacer coaliciones y buscar compromisos, pero en Francia parece que los diputados no están dispuestos a hacerlo y además hay una agenda política escondida», denunció la macronista.

Caroit aludió así al posible interés de Marine Le Pen de generar inestabilidad en el país ante una posible condena judicial por un caso de presunta financiación irregular de su partido que enfrentaría en 2025 y que la dejaría fuera de la carrera presidencial en 2027. EFE

