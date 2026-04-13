Diputados venezolanos creen que elecciones con garantías pasan por cambios institucionales

3 minutos

Caracas, 13 abr (EFE).- Los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela que integran la fracción Libertad aseguraron este lunes que para poder celebrar unas elecciones en el país con garantías se debe hacer un cambio en las instituciones.

«Para poder ir a esa elección que nos de garantías a todos y que pueda haber alternabilidad en el poder, debemos hacer un cambio profundo en las instituciones venezolanas y eso es un camino que estamos comenzando», señaló el diputado Stalin González en una rueda de prensa en Caracas.

El legislador dijo que el debate sobre la falta temporal o absoluta de Nicolás Maduro, quien fue capturado en enero pasado por tropas estadounidenses, está en la agenda, pero descartó dar un tiempo preciso sobre cuándo se dará.

González sostuvo que el objetivo es construir un camino para que haya una elección «libre y transparente» en Venezuela y que haya un cambio político de la manera menos traumática posible.

«Esa ha sido nuestra ruta, que la estamos construyendo, que la estamos trabajando y será un debate en algún momento en la Asamblea sobre cómo hacer las elecciones que tengan que hacerse», apuntó.

La ONG venezolana Acceso a la Justicia explicó el pasado jueves, en nota de prensa, que al cumplirse 90 días de la ausencia de Maduro en la Presidencia se activa un «punto de inflexión» constitucional que obliga a determinar si se trata de una falta temporal o absoluta.

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

La oposición mayoritaria de Venezuela presentó el domingo un plan para lograr «elecciones libres» en el país, mientras que la nobel de la paz 2025, María Corina Machado, aseguró que los venezolanos están listos para participar en unos nuevos comicios que permitan la transición hacia la democracia.

El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, afirmó que habrá elecciones en el país suramericano, pero consideró prioritaria la recuperación económica.

Entonces, Rodríguez señaló que no era «perentorio» definir una fecha sobre comicios y dijo que la captura de Maduro es un escenario no contemplado en la Constitución por lo que sostuvo que no aplica el plazo de 180 días establecido en la Constitución para los casos de «falta temporal» del presidente. EFE

sc/bam/ajs

(foto)(video)