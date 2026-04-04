Directivo de empresa de seguridad pronostica un Mundial tranquilo en México

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México, 4 abr (EFE).- Fernando Casas, director en México y América Latina de la empresa Identy.io, que se dedica a garantizar seguridad en grandes eventos con la aplicación de la biometría, dijo este sábado que el Mundial de fútbol transcurrirá en México con tranquilidad porque se han tomado medidas para ello.

«A nivel tecnológico, será un Mundial sumamente seguro. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde serán los partidos, implementarán controles biométricos, lo cual facilitará todo», explicó a EFE.

Casas destacó que ya en el presente y más en el futuro la biometría será una herramienta para conseguir que los grandes espectáculos deportivos, culturales y de otra índole sean seguros sin causar molestias a los usuarios y reiteró que, en el caso del Mundial en México, hay razones para esperar un desarrollo del torneo en paz.

«Los estadios manejarán dos o tres anillos de seguridad, lo cual será un gran complemento porque en estos casos se necesita la cooperación de las autoridades y aspectos adicionales a la tecnología», resaltó.

México será una de las tres sedes del Mundial que comenzará el próximo 11 de junio con el partido México-Sudáfrica en el Estadio Azteca, que ese día se convertirá en el primero en ser sede de tres Copas del Mundo, tras haber sido casa principal de las de 1970 y 1986.

Identy.io, fundada por empresarios de España y la India, se dedica a la biometría e identidad digital.

«Empresas como la nuestra están especializadas en los datos que produce el cuerpo, principalmente la cara, la mano y las huellas. Si bien nos concentramos en la identidad, aportamos en la seguridad porque los datos biométricos permiten garantizar ese aspecto con escaso margen de error», comentó Casas.

Al referirse a las ventajas de utilizar los datos del cuerpo en la logística de accesos a los estadios, el directivo explicó que disminuirán las molestias en los usuarios porque será rápido, algo decisivo cuando se trata de eventos con decenas de miles de asistentes.

«A todos nos gustaría una entrada a los eventos en pocos segundos. La biometría garantiza eso y ayuda a eliminar fenómenos como el de la reventa; además de que mejorar la experiencia de los clientes. Hay paquetes de acuerdo a tu gusto; es algo posible con la biometría», aseguró.

Según el directivo, hay muchos mitos acerca de la privacidad y los datos biométricos, pero en la práctica es casi imposible que puedan ser robados y, en ese caso, ser utilizados.

«Los procedimientos incluyen funciones matemáticas encriptadas, hay mucha tecnología de seguridad de tal manera que es imposible que aunque yo a alguien le robe la información pueda utilizarla, por ejemplo; usar el rostro de otro», relató.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores de los estados sede del Mundial y los dirigentes del Comité Organizador han insistido en que la seguridad está garantizada en el torneo, que tendrá 13 partidos en territorio mexicano, dos de ellos en la ronda de dieciseisavos de final y uno en la de cuartos. EFE

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