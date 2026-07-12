Dirigente de transportistas de Lima reclama combate a las extorsiones tras 200 atentados

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Lima, 12 jul (EFE).- Un dirigente de transportistas en el sur de Lima reclamó este domingo medidas urgentes contra la extorsión que sufren estas empresas, pues las medidas aplicadas no han dado «tranquilidad» a ese sector, afectado por más de 200 atentados que han dejado 152 fallecidos desde agosto del 2024.

Entre las víctimas «tenemos 15 usuarios (pasajeros) fallecidos», dijo Julio Bretoneche a la emisora RPP y explicó que los atentados siempre se han producido desde motos o con un falso pasajero que atenta directamente dentro del bus.

«Las cifras son aterradoras», remarcó el dirigente de empresas de transporte público en el sur de la capital peruana.

Bretoneche agregó que también tienen a un conductor que «se sigue batiendo entre la vida y la muerte, que recibió cinco balazos en su cuerpo» y que, después de casi 6 meses del ataque sufrido, «sigue con unas terapias y no está fuera de peligro».

El representante declaró que, hasta la fecha, «no hay los resultados que se quieren» porque si bien es cierto se producen capturas de bandas y sicarios, «todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía».

Bretoneche indicó que uno de los problemas que ha contribuido a la falta de una política continua de combate a la criminalidad ha sido haber tenido 17 ministros del Interior desde el 2021, por la inestabilidad política en el gobierno.

En tal sentido, el dirigente pidió a la presidenta electa, Keiko Fujimori, que haya atención a este problema y que ofrezca estabilidad política en el país para los próximos cinco años.

Precisamente, en la madrugada de este domingo, un ómnibus que transportaba al grupo musical ‘Las Estrellas de la Cumbia’ fue atacado a balazos cuando estaba estacionado en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, en Lima, dejando a tres personas heridas, una de ellas el conductor.

Los integrantes del grupo informaron a RPP que fueron extorsionados hace nueve meses y que pidieron seguridad policial en ese momento.EFE

mmr/cpy