Dirigentes de una treintena de medios internacionales reclaman a Israel el acceso a Gaza

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Dirigentes de una treintena de medios internacionales de primer nivel reclaman a Israel en una carta abierta conjunta un acceso libre a la Franja de Gaza, cerrada a los periodistas extranjeros desde el inicio de la guerra contra Hamás, hace más de dos años.

La carta está firmada, entre otros, por responsables de la BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El País, Le Monde, así como de las agencias de prensa AP, Reuters y AFP.

«En todos los conflictos, los periodistas ven limitado su acceso al terreno de guerra. Pero en Gaza es diferente. Desde hace más de 930 días, Israel prohíbe a los reporteros entrar de manera independiente en el territorio», se indica en la carta, que pide el levantamiento «inmediato» de las restricciones.

Los periodistas extranjeros y sus representantes lo reclaman regularmente desde el inicio de la devastadora guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del 7 de octubre de 2023 lanzado por el movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA) llevó el asunto ante la justicia israelí, sin éxito por el momento.

Solo unas pocas decenas de periodistas fueron autorizados a entrar ocasionalmente en el territorio, bajo escolta de las fuerzas armadas israelíes y con restricciones que no permiten un trabajo periodístico independiente.

Las autoridades israelíes alegan razones de seguridad, incluso desde la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en octubre.

Debido a la prohibición vigente, la cobertura de la guerra y sus consecuencias «depende casi por completo de nuestros colegas palestinos», que «trabajan en condiciones extremas -hambre, desplazamientos, pérdida de seres queridos, restricciones continuas y ataques mortales-. No deberían cargar con este peso solos y deberían ser protegidos», destacan los firmantes.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), más de 200 reporteros palestinos murieron en Gaza desde el inicio de la guerra.

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