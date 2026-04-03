Disfrazados de superhéroes, miles de fanáticos se dan cita en el Puerto Rico Comic Con

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San Juan, 3 abr (EFE).- Miles de seguidores de la cultura pop acudieron este viernes disfrazados de sus superhéroes favoritos y otros personajes del cine, la televisión, el anime y los videojuegos al Puerto Rico Comic Con 2026, un evento de tres días en el que se espera la asistencia de más de 50.000 personas.

Paneles y conferencias con invitados internacionales, cientos de exhibidores, experiencias interactivas, competencias, exhibiciones de cosplay, venta de mercancía exclusiva y artículos de colección son algunos de los reclamos del evento.

El invitado especial más relevante de esta edición es el actor británico Jamie Campbell Bower, conocido por las series ‘Stranger Things’ y las sagas de las películas ‘Harry Potter’ y ‘Twilight’.

Una multitud hizo fila en esta jornada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico para tomarse una foto con el actor o lograr un autógrafo.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer a Ron Perlman, famoso por protagonizar la saga cinematográfica ‘Hellboy’; Sean Schemmel, quien por décadas ha dado vida a Goku en la versión en inglés de ‘Dragon Ball Z’; y Vivienne Medrano, animadora e ilustradora creadora de la exitosa serie animada ‘Hazbin Hotel’.

Este año, el evento trae como novedad además la presentación del Superhero Fest 2026, un festival que lleva cómics puertorriqueños del papel a la pantalla grande mediante cortometrajes inspirados en obras de artistas locales.

El Puerto Rico Comic Con también sirve como una plataforma para la comunidad creativa de la isla con la participación de más de 450 exhibidores, artistas, ilustradores y creadores de cómics locales, entre otros.

Como es habitual, el tradicional Cosplay Showcase se prevé que sea uno de los momentos más esperados del evento al reunir a participantes que presentan elaborados disfraces inspirados en personajes de la cultura pop.

Ricardo Carrión, fundador y productor ejecutivo del Puerto Rico Comic Con, destacó que el entusiasmo por este evento es «testimonio del crecimiento de la cultura pop como fenómeno cultural y económico». EFE

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