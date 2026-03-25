Disidencia de Partido Colorado postula a senador para internas por la Alcaldía de Asunción

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Asunción, 25 mar (EFE).- La disidencia del gobernante Partido Colorado presentó este miércoles al senador Arnaldo Samaniego como su representante en las elecciones internas del próximo 7 de junio, en las que esa formación política definirá al candidato a la intendencia (alcaldía) de Asunción para los comicios municipales de octubre venidero.

Samaniego competirá con el actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, que representa a la facción Honor Colorado, que lidera el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y de la que es parte el presidente Santiago Peña.

La decisión se oficializó en una conferencia de prensa en la que el diputado disidente Daniel Centurión declinó su precandidatura para respaldar a Samaniego, quien ya se desempeñó como alcalde capitalino entre 2010 y 2015.

«Esta unidad se aceptó no para ganarle a fulano y a mengano, sino para trabajar», afirmó en su intervención Samaniego, quien consideró que en los últimos años «Asunción en vez de evolucionar, involucionó».

Por su parte, Centurión advirtió que enfrentan a un modelo que hoy «gobierna y que solamente piensan en cómo acumular riquezas a partir de los cargos».

Elegido en 2023 como senador colorado, Samaniego representa a las facciones disidentes Causa Republicana y Fuerza Republicana, mientras que Centurión es parte del movimiento oficialista Añeteté, que encabeza el exmandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El ganador de las internas coloradas competirá, entre otros, en las elecciones municipales con la exministra y excandidata a la Vicepresidencia Soledad Núñez, que representa a una alianza de partidos de oposición.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitó en diciembre pasado a 65 organizaciones políticas para los comicios municipales, cuando se renovarán los cargos de intendentes y concejales de los 263 municipios del país.EFE

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