Disidentes de las FARC atacan un puesto policial en Mondomo, en el suroeste de Colombia

(Actualiza con comentario del presidente Gustavo Petro y declaraciones de habitantes del caserío)

Bogotá/Mondomo, 15 nov (EFE).- Disidentes de las extintas FARC atacaron este sábado con drones, explosivos y ráfagas de fusil un puesto de la Policía en Mondomo, una zona rural del municipio colombiano de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), donde causaron daños a viviendas y comercios aledaños.

El ataque comenzó hacia las 5:30 hora local (10:30 GMT) cerca de la Vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país, y fue atribuido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

«La acción del EMC en Mondomo, Cauca, es para reaccionar frente a su derrota» en recientes operaciones militares en el país en las que, según dijo, fueron «neutralizados 35 de sus combatientes» y se les incautaron «35 fusiles, varias ametralladoras».

«Fueron casi dos horas de combate», detalló a EFE Lisandro Patiño, habitante de Mondomo. «Cuando vimos que ya quedó en calma (la situación), vinimos a asomarnos y vimos la destrucción tan fea», describió el hombre, que agregó: «Quisiéramos estar más protegidos, pero cómo si los que nos atacan no nos dicen cuándo van a entrar».

Otro vecino de la zona, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, contó a EFE que él y su esposa se resguardaron en el sótano para protegerse «de las bombas que caían» y, al salir, encontraron su casa «totalmente al piso, destruida».

Ataque sin víctimas

Varias figuras políticas denunciaron el hecho en redes, entre ellas la senadora y precandidata presidencial de derechas Paloma Valencia, natural del Cauca.

«Esto no puede pasarnos; cómo están los ciudadanos a merced de la brutalidad criminal perdiendo hasta su casa. No podemos seguir así», escribió Valencia en X, donde aseguró que los uniformados permanecieron «casi una hora esperando refuerzos».

La exalcaldesa de Bogotá y también aspirante presidencial Claudia López afirmó en X que el ataque destruyó la vía La Agustina y obligó a cerrar la Vía Panamericana, donde el día anterior estalló un carro bomba que dejó al menos un muerto.

«Es incomprensible el abandono absoluto del gobierno al Cauca. Los dejaron en manos de narcos, violencias y bloqueos que es lo único que les trajo la tal paz total», expresó López, haciendo referencia al programa bandera del presidente Gustavo Petro.

Videos que circulan en redes sociales muestran daños en varias viviendas y comercios de la zona.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aun después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

