Disney acusa a Google de usar la IA para infringir los derechos de autor de imágenes

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- Disney acusó al gigante tecnológico Google de entrenar y desarrollar servicios de Inteligencia Artificial (IA) con obras de la compañía de entretenimiento que luego distribuye sin su consentimiento, lo que supone una infracción de derechos de autor «a gran escala», al tiempo que anunció un acuerdo multimillonario con OpeanAI.

«Google está infringiendo los derechos de autor de Disney a gran escala al copiar un gran corpus de obras protegidas por derechos de autor de Disney sin autorización para entrenar y desarrollar modelos y servicios de inteligencia artificial generativa», indicó en una carta el bufete de abogados Jenner & Block en nombre de Disney, revisada este jueves por Variety.

La compañía tecnológica usa luego los modelos generados para «explotar y distribuir comercialmente copias de sus obras protegidas a los consumidores en violación de los derechos de autor de Disney», agregó el documento, presentado al asesor general de Google.

Además, el coloso del entretenimiento alegó que muchas de las imágenes infractoras «llevan el logotipo de Géminis de Google, lo que insinúa falsamente que la explotación de la propiedad intelectual de Disney por parte de Google está autorizada y avalada» por la empresa.

La carta enumera además algunos de los míticos personajes de Disney afectados por los servicios de IA que emplea Google, incluidos ‘Frozen’, ‘El Rey León’, ‘La Sirenita’, ‘Toy Story’ o ‘Monsters Inc.’, además de otras franquicias como ‘The Simpsons’ o ‘Star Wars’.

Las acusaciones a Google surgen tras las cartas enviadas a Meta y Character AI para cesar estas actividades, así como el litigio que presentó junto a las empresas NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra las empresas de IA Midjourney y Minimax.

El escrito de Disney además coincide con el acuerdo de inversión de más de 1.000 millones de dólares en OpenAI que incluye la autorización para que ChatGPT y la herramienta de generación de videos Sora utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios, firmado este jueves. EFE

