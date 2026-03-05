Disney estrenará versiones en lengua de signos de temas de ‘Encanto’, ‘Frozen’ y ‘Vaiana’

2 minutos

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).-Disney ha regrabado en lengua de signos tres secuencias de canciones de las películas ‘Encanto’, ‘Frozen 2’ y ‘Vaiana 2’, para las que se han hecho nuevas versiones tanto de la coreografía como de las letras.

Las nuevas secuencias se estrenarán en Disney+ el 27 de abril, para celebrar el Mes Nacional de la Historia de las Personas Sordas, según anunció la compañía en un comunicado.

Las canciones elegidas para este proyecto son ‘The Next Right Thing’, de ‘Frozen 2’; ‘We Don’t Talk About Bruno’ , de ‘Encanto’, y ‘Beyond’, de ‘Moana 2’.

El veterano animador de Disney Hyrum Osmond, que ha trabajado en títulos como ‘Bolt’ (2008), ‘Enredados’ (2010), ‘Frozen’ (2013) o las dos entregas de ‘Zootrópolis’ (2016 y 2025).

Osmond dirigió un equipo de más de 20 animadores que trabajaron con referencias en lenguaje de señas creadas específicamente para estas canciones.

El proyecto se ha realizado en colaboración con el Deaf West Theater, cuyo director artístico, DJ Kurs, rediseñó la coreografia y las letras de las canciones con la coreógrafa Catalene Sacchetti, especialista en lengua de signos.

Para ello se centraron en conceptos y emociones en lugar de transcribir cada palabra.

«En la mayoría de los casos, creamos animaciones completamente nuevas. Tuvimos que hacer muchos ajustes para que la animación fuera fiel a la intención original», explicó Osmond.

El animador, cuyo padre es sordo, se implicó en el proyecto porque la lengua de signos «es una de las formas de comunicación más hermosas del mundo» y para «conectar con la comunidad sorda».

«De niño, nunca aprendí la lengua de signos y esa barrera me impidió conectar realmente con mi padre. Esta reinvención de los números musicales de Disney Animation ayuda a derribar barreras y nos permite conectar de una manera especial con nuestro público en la comunidad sorda», agregó.

«Las historias de Disney son el lenguaje universal de la infancia. La oportunidad de traer nuestro idioma a ese mundo fue una oportunidad histórica para llegar a un público global», destacó por su parte Kurs. EFE

