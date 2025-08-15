Disputa entre bandas criminales en Perú provoca una explosión con 5 heridos

Lima, 15 ago (EFE).- Una aparente disputa entre organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, entre otros delitos, provocó una fuerte explosión contra una vivienda en la ciudad de Trujillo, en la costa norte de Perú, que ha provocado daños en varias casas y al menos cinco heridos, según informó este viernes el ministro del Interior, Carlos Malaver.

La detonación se produjo la noche del jueves frente a una vivienda de la capital de región La Libertad, pero la onda expansiva ha causado daños en otros inmuebles y construcciones en un radio de 100 metros cuadrados, según detalló la emisora RPP.

Los heridos han sufrido cortes por la rotura de vidrios de las ventanas y contusiones, motivo por el cual fueron trasladados al hospital Víctor Lazarte.

Tras llegar a la zona, el ministro del Interior dijo a la prensa que el atentado a una vivienda en Trujillo se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar espacios para desarrollar actividades como la extorsión y otros delitos conexos.

Malaver agregó que están emitiendo las órdenes para que la Policía Nacional tome las acciones inmediatas con el personal especializado.

El titular de la cartera de Interior añadió que realizan las coordinaciones con el gobierno regional de La Libertad y los municipios locales con la finalidad de apoyar a los propietarios de los diversos inmuebles y familias afectadas por la explosión.

Trujillo fue una de las primeras ciudades de Perú en ser declarada en emergencia para que las fuerzas armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado, a esa lucha se ha sumado en los últimos meses el control en la provincia de Pataz, en la misma región, que es centro de la minería ilegal de oro.EFE

