Djo debuta en el Estéreo Picnic de Bogotá como uno de los artistas más esperados

2 minutos

Bogotá, 20 mar (EFE).- Djo, el proyecto musical del actor y cantante Joe Keery, conocido por su papel de Steve en ‘Stranger Things’, debutó este viernes en el Festival Estéreo Picnic (FEP) de Bogotá como uno de los nombres más esperados de la primera jornada.

Impulsado por la reciente publicación de su álbum ‘The Crux’ (2025) y por el crecimiento de una propuesta que mezcla indie pop, synth-pop y psicodelia, el artista aterrizó en el festival colombiano dentro de su gira por América Latina de 2026.

Djo llegó al escenario principal del festival al atardecer, en un concierto de una hora que marcó uno de los primeros platos fuertes del primer día del festival.

Con una puesta en escena que combinó sintetizadores, moduladores de voz y juegos de luces de corte psicodélico, el cantante alternó momentos de intensidad con pasajes más íntimos, incluidos espacios en los que se acompañó únicamente de la guitarra.

“Muchas gracias por tenernos”, dijo al público antes de sentarse al piano, decorado con una camiseta de la selección colombiana, en uno de los gestos que más conectaron con los asistentes.

El músico atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera gracias a ‘End of Beginning’, su canción más conocida, que se convirtió en un fenómeno global tras viralizarse en redes.

Fue precisamente ese tema el que desató la mayor reacción del público, que estalló en gritos y acompañó la interpretación bajo una lluvia de luces de teléfonos móviles.

Durante el concierto, el artista también presentó canciones nuevas y dejó ver una propuesta sonora en evolución con temas como ‘Delete ya’, ‘Chateau (Feel alright)’ y ‘Gloom’, mientras su voz se mezclaba con los coros de los asistentes.

“¡Guau, ustedes son muchísimos!”, exclamó en un momento del espectáculo, antes de bromear sobre la expectativa por otros artistas del cartel que “tenía muchas ganas de ver”, como Turnstile.

El festival, que comenzó este viernes en Bogotá, prevé una asistencia de unas 170.000 personas en sus tres días y reúne en su primera jornada a nombres como Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou y Turnstile, en una programación que combina figuras consolidadas con apuestas emergentes como la de Djo. EFE

pc/jga/eav

(foto)(video)