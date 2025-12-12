Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, condenado a 15 años de prisión en EE.UU. por fraude

Nueva York, 12 dic (EFE).- El empresario surcoreano Do Kwon, fundador de Terraform Labs y conocido por su papel central en la crisis de las criptomonedas de 2022, fue condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable de fraude relacionado con el colapso de sus criptodivisas TerraUSD y Luna, cuyo valor conjunto superaba los 40.000 millones de dólares.

Kwon, de 34 años, había solicitado ante un tribunal federal en Nueva York una condena de cinco años, argumentando que su conducta fue «producto de arrogancia y ambición empresarial más que de codicia personal», recoge la prensa local.

Los fiscales federales habían solicitado una pena de hasta 12 años, señalando que el surcoreano «mintió reiteradamente a los inversores sobre la seguridad y estabilidad de sus productos» y huyó del país tras la debacle.

Así, el juez Paul A. Engelmayer decidió imponer el jueves una condena superior a la solicitada por la fiscalía al calificar los delitos de Kwon como «un fraude de dimensiones épicas», dadas las pérdidas masivas causadas a inversores en todo el mundo.

El juicio marca el cierre de un capítulo que comenzó en mayo de 2022, cuando TerraUSD, una ‘stablecoin’ diseñada para mantener un valor de un dólar mediante ingeniería financiera, perdió permanentemente su paridad, mientras que Luna, su criptomoneda asociada, se desplomó a un valor de casi cero en cuestión de días.

El colapso acabó con los ahorros de cientos de miles de inversores y desencadenó la quiebra de múltiples empresas del sector, incluyendo la plataforma de intercambio FTX, fundada por Sam Bankman-Fried.

Kwon, quien permaneció durante meses en paradero desconocido, fue arrestado en marzo de 2023 en Montenegro mientras intentaba abordar un vuelo a Dubái usando un pasaporte falso.

Después fue extraditado a Estados Unidos, donde se le imputaron múltiples cargos de fraude financiero y conspiración. En el país balcánico, fue también condenado a cuatro meses de prisión por falsificar sus documentos de viaje.

Durante las audiencias en Nueva York, Kwon mantuvo la calma y expresó remordimiento, recoge The Wall Street Journal, reconociendo su responsabilidad en las pérdidas de los inversores.

«La culpa debe recaer sobre mí», declaró, mientras algunas víctimas presentes relataron los daños financieros y personales que sufrieron a raíz de la caída de sus inversiones.

Los fiscales destacaron que Kwon había engañado deliberadamente al mercado, promoviendo TerraUSD y Luna como inversiones seguras y exagerando su adopción y respaldo.

En contraste, la defensa describió a Kwon como un emprendedor que buscaba desarrollar tecnología útil pero que sucumbió a la cultura del ‘fake it until you make it’ («finge hasta lograrlo»).

Do Kwon se suma a la lista de ejecutivos de criptomonedas sentenciados en los tribunales tras la crisis de 2022. Sam Bankman-Fried, de FTX, fue condenado a 25 años de prisión, mientras que el inversor chino-canadiense Changpeng Zhao, de Binance, recibió una pena menor y fue indultado este año por el presidente Donald Trump. EFE

