Doblete de cubano Hernández mantiene al Herediano como líder del fútbol de Costa Rica

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San José, 12 abr (EFE).- El doblete de delantero cubano Marcel Hernández le dio la victoria por 1-2 al Herediano frente al Cartaginés para consolidarse como líder del torneo de Clausura del fútbol de Costa Rica.

Herediano, dirigido por el argentino José Giacone, remontó de la mano Hernández, quien anotó al minuto 43 y 66, luego de que el conjunto Cartaginés se adelantara con un gol de Douglas López.

Con este resultado, Herediano alcanzó los 31 puntos y se mantiene firme en la cima, mientras Cartaginés queda tercero con 26 unidades. En la segunda posición con 27 unidades se ubica el Saprissa, que este domingo perdió por 1-2 ante Liberia.

Para Liberia es una valiosa victoria que consolida sus aspiraciones de mantenerse en zona de clasificación al ser cuarto con 24 puntos.

El estadounidense de ascendencia mexicana Joaquín Alonso Hernández abrió el marcador al minuto 61 para Liberia tras un grave error defensivo, mientras que John Paul Ruiz amplió al minuto 85.

Por su parte, Saprissa careció de contundencia, incluso el delantero panameño Tomás Rodríguez falló un tiro desde el punto de penal al minuto 41. El descuento llegó hasta el minuto 90+5 tras un cabezazo de Kendall Waston.

En otros partidos de la jornada, Alajuelense volvió al triunfo en un momento clave al vencer por 0-2 a Sporting. Sin embargo, es quinto con 22 puntos.

Alajuelense fue sólido y sacó la victoria con las anotaciones de Creichel Pérez al minuto 40 y Kenneth Vargas, quien regresó tras una lesión y sanción para sentenciar el partido al minuto 88.

La fecha se completó con el empate de Pérez Zeledón 3-3 con Puntarenas y la goleada de San Carlos por 4-0 ante Guadalupe. EFE

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