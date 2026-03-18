Documental ‘Banana Days 1900’ recoge parte de la historia bananera y su auge en Honduras

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Tegucigalpa, 18 mar (EFE).- Parte de la historia hondureña y el auge de la industria bananera en el país centroamericano en el siglo XX, son recogidos en el documental ‘Banana Days Honduras 1900’, producido por Guillermo Mahchi y Asael Talavera y presentado este miércoles en Tegucigalpa.

«Es la primera vez que ponemos el documental ‘Banana Days Honduras 1900’ a los historiadores, a la prensa, al mundo diplomático. Es la historia que parte de 1900 en Honduras, qué había, cuál era el futuro para este país y la aparición de la compañías bananeras que le cambiaron totalmente el destino a la costa norte», dijo Mahchi a EFE.

Para la producción fueron entrevistados, entre otros, historiadores, escritores, economistas, periodistas, exfuncionarios, obreros supervivientes de la huelga bananera de 1954 y un hijo del escritor Ramón Amaya Amador, autor de la novela ‘Prisión verde’, que relata la historia de las compañías fruteras estadounidenses que se comenzaron a establecerse en el país a finales del siglo XIX.

Mahchi subrayó que la producción es un aporte para la historia de la nación, como una radiografía, para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que sucedió desde 1900 con el auge bananero.

Algunas imágenes fueron recogidas en otrora campos bananeros en los que en 1933 nacieron obreros de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la United Brands, que tenían 21 años cuando la huelga de 1954, que marco el declive de las dos multinacionales que operaban en el país. La otra compañía que se instaló en el país fue la Standard Fruit Company.

El cineasta Asael Talavera dijo a EFE que el documental contiene seis capítulos, en los que se relata la historia bananera desde 1900 hasta 1954, «como el punto clímax y qué fue lo que pasó después de ello como una gran anécdota, o más que todo una reflexión de lo que pudo ser Honduras si hubieran seguido hasta este tiempo las bananeras».

Para algunos detalles de la producción se echó mano de Inteligencia Artificial (IA) y «fotografías de las Universidades de Harvard y Washington que nos dieron acceso a material inédito», agregó.

Opiniones divididas

Los otros capítulos del documental se refieren a temas como el apogeo de las bananeras, la cultura de los trabajadores, incluida su gastronomía; lo que dejaron las compañías, qué pasó después de 1954 y el posterior cierre de sus fincas.

Talavera subrayó que en el documental se hace «un equilibrio entre las diferentes opiniones y posturas de la era bananera, porque está la parte que defiende esa era y la que tiene una opinión diferente».

«Para ello incluimos también personalidades como el hijo de Ramón Amaya Amador (Carlos Amador, también escritor), ya que ‘Prisión Verde’, por ser como la antagonista historia de ‘Banana Days’, viene siendo ese equilibrio entre las dos opiniones grandes de esta era», añadió.

Con permisos del Gobierno de Honduras, las bananeras explotaron las mejores tierras repartidas en los fértiles departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, en el norte del país, donde construyeron redes de ferrocarriles, puertos en el Caribe, sistemas de riego, complejos de viviendas conocidos como barracones, puentes metálicos sobre ríos, escuelas de educación primaria y uno que otro hospital.

Las opiniones de los hondureños sobre las bananeras siempre estuvieron divididas, entre los que las apoyaron por considerar que impulsaron el progreso al país, y los que las rechazaron porque pagaban bajos salarios, los obreros (hombres y mujeres) trabajando en condiciones difíciles y su influencia en los gobiernos de turno, leyes y conflictos internos, entre otros.

En ‘Prisión verde’, escrita entre 1945 y 1946, Ramón Amaya Amador, quien fue empleado de la Standard Fruit Company, denunció la explotación de los campesinos por parte de las bananeras y las condiciones infrahumanas y de explotación, lo que le hicieron percibir aquello como una ‘prisión verde’, título que le dio a su novela más famosa, que fue publica en México en 1950.

Esa experiencia en los bananales le inclinó por la ideología comunista, por la que fue perseguido. EFE

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