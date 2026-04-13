Dolce & Gabbana ficha a Stefano Cantini, un exdirectivo de Gucci

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La compañía de moda italiana Dolce & Gabbana anunció este lunes el nombramiento de Stefano Cantino, un exdirectivo de Gucci, como codirector general.

Llevará las riendas del grupo con Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, cofundador de la compañía junto con Stefano Gabbana.

Este último dejó recientemente su puesto de presidente, pero conservó sus funciones creativas.

El nombramiento forma parte de un nuevo ciclo de negociaciones con los acreedores bancarios de D&G para refinanciar 450 millones de euros de deuda, en un momento en el que la industria de la moda está bajo presión debido a una crisis en el mercado del lujo.

Cantino ocupó anteriormente cargos directivos en Prada, Louis Vuitton y Gucci.

«Estoy encantado de tener a Stefano Cantino a mi lado en esta nueva fase de crecimiento y desarrollo de Dolce & Gabbana», declaró Dolce, citado en un comunicado de la empresa. En la misma nota, Cantino considera «un honor» su nombramiento.

Algunos de los diseños de Stefano Gabbana y Domenico Dolce, inspirados en las raíces sicilianas de este último, han seducido a artistas como la cantante Madonna o la actriz Monica Bellucci.

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