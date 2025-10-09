Dominicano figura entre las víctimas de la reciente masacre en Puerto Rico

San Juan, 9 oct (EFE).- La Policía de Puerto Rico identificó este jueves a Ramón Pierret, de 41 años y de nacionalidad dominicana, como uno de los tres hombres que fueron encontrados muertos, presuntamente a golpes, torturados y desnudos en Carolina, municipio aledaño a San Juan.

El cadáver de Pierret fue reconocido por un amigo, con autorización de la madre del fallecido, indicó la Policía en un comunicado.

Las otras dos víctimas de la masacre fueron identificadas como Jean Daniel Santana Márquez, de 18 años, y Eliezer Derickson Messon, de 30 años.

Los occisos fueron encontrados uno encima del otro en la Avenida Monserrate, frente a la iglesia Nueva Cosecha.

De acuerdo con la investigación preliminar del caso, los tres hombres habrían sido torturados y asesinados a golpes antes de ser abandonados en el lugar.

Este fue el sexto asesinato múltiple reportado en Puerto Rico en lo que va de año.

El martes, igualmente, previo a que se reportara el hallazgo de estas tres personas, otros dos cuerpos fueron también encontrados desnudos y golpeados en el barrio sanjuanero de Santurce.

La última masacre en la isla se produjo a principios de agosto pasado, cuando tres hombres fueron asesinados a balazos y tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en un complejo de vivienda pública en San Juan. EFE

