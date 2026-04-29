Dos cazas F-16 despegan en Rumanía tras alerta por drones cerca de su frontera

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Bucarest, 29 abr (EFE).- Dos aviones FF-16 de Rumanía despegaron esta madrugada tras detectarse drones cerca de su espacio aéreo, mientras se alertó a la población de la zona, después de que el pasado fin de semana se registraran por primera vez daños materiales en el país causados por fragmentos de aviones no tripulados rusos.

En un comunicado, el ministerio de Defensa rumano indicó que la medida se decidió ante una nueva serie de ataques rusos con drones contra objetos civiles y de infraestructura en el sur de Ucrania.

“Los radares terrestres rastrearon dos grupos, compuestos respectivamente por siete y ocho drones, que impactaron en la ciudad de Ismail, Ucrania”, precisa la nota.

Los cazabombarderos F-16 del servicio de combate de la Policía Aérea rumana despegaron hacia la 1:10 hora local de este miércoles (22:10 GMT del martes) de la base de Fetesti, en el sureste del país balcánico, hacia la frontera fluvial de Rumanía y Ucrania, la zona donde el río Danubio desemboca en el mar Negro, añade.

Inmediatamente después del despegue, se emitió una alerta para la población en el norte de la comarca rumana de Tulcea.

Los pilotos de los cazas informaron de múltiples explosiones en la orilla ucraniana del Danubio, en torno a Ismail, pero no detectaron señales de radar en el espacio aéreo rumano y la alerta aérea cesó una hora y media después.

El fin de semana pasado, Rumanía denunció y condenó «enérgicamente» la violación de su espacio aéreo y su territorio por drones rusos con explosivos, cuyos fragmentos dañaron un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad en la ciudad de Galati, sin causar heridos ni víctimas mortales.

Rumanía, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea que comparte 650 kilómetros de frontera con Ucrania, ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero hasta el sábado pasado no había sufrido daños en su territorio.

Durante la noche del martes a este miércoles, Ucrania fue atacada con un total de 123 drones, entre ellos unos 80 sistemas kamikaze ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. EFE

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