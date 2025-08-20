The Swiss voice in the world since 1935

Dos financieras mexicanas acusadas de lavado por EEUU venden parte de sus operaciones

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Dos instituciones financieras mexicanas que fueron acusadas de lavado de dinero por autoridades estadounidenses vendieron parte de sus operaciones a otras empresas, informó este martes el gobierno de México. 

En junio, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a los bancos mexicanos CIBanco e Intercam y a la casa de bolsa Vector de «lavado de dinero» para cárteles de la droga y les prohibió «algunas transferencias de fondos». 

La Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que CIBanco venderá su negocio fiduciario a Banco Multiva. 

«Con esta operación, se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios», dijo la dependencia. 

Por su parte, la firma Kapital Bank adquirirá «una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero», dijo la Secretaría. 

«Este proceso permitirá dar continuidad a la atención a sus clientes y ahorradores», aseguró la dependencia, al añadir que esas operaciones aún deben ser autorizadas.

El gobierno estadounidense llevó a cabo una investigación que concluye que las tres instituciones financieras estarían implicadas en el lavado de dinero del narcotráfico, según informó el Departamento del Tesoro. 

Washington las acusó de haber desempeñado un papel «vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos» necesarios para producir fentanilo.

Tras esos señalamientos, la Secretaría de Hacienda anunció la «intervención gerencial temporal» de estas instituciones «con el fin de proteger los intereses» de sus ahorristas y acreedores. 

yug/nn/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR