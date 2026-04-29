Dos hombres judíos resultan heridos en un ataque «terrorista» con cuchillo en Londres

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Dos hombres judíos de 76 y 34 años resultaron heridos el miércoles en un barrio al norte de Londres en un ataque con cuchillo que la policía considera un «incidente terrorista».

Este suceso, en el que el presunto atacante fue detenido, en el barrio del Golders Green, donde vive una importante comunidad judía, representa el último acto violento contra este colectivo en las últimas semanas en Londres.

Las dos víctimas «fueron trasladadas a un hospital. Su estado es estable», indicó la policía en un comunicado.

El sospechoso también intentó apuñalar a agentes de policía, que no resultaron heridos.

El atacante tiene «antecedentes de violencia grave y problemas psicológicos», declaró el jefe de la policía de Londres, Mark Rowley.

Se trata de un británico nacido en Somalia, precisó la policía el miércoles por la noche.

También es sospechoso de estar implicado en otro incidente ocurrido el miércoles por la mañana en el sureste de Londres, en el que una persona habría resultado levemente herida.

La policía llevaba a cabo el miércoles por la noche un registro en esta parte de la capital británica.

El apuñalamiento fue declarado formalmente como «un incidente terrorista», informó la policía.

El grupo Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (Hayi), que ha reivindicado varios incendios y tentativas de incendios de carácter antisemita en el norte de Londres en las últimas semanas, elogió el ataque y lo atribuyó a sus «lobos solitarios».

Consultada por esta reivindicación de este grupo, que sería proiraní y apenas era conocido hace unas semanas, la policía no quiso hacer comentarios.

– Condena de Starmer –

El primer ministro británico, Keir Starmer, señaló en la red social X que «el ataque antisemita en Golders Green es absolutamente indignante. Atacar a nuestra comunidad judía es atacar al Reino Unido».

El líder laborista expresó su agradecimiento al grupo judío de vigilancia vecinal Shomrim North West London, cuyos miembros redujeron al sospechoso, y al servicio de emergencias voluntario en Golders Green, Hatzola, que atendió a los heridos.

El rey Carlos III, que se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, se mostró «profundamente preocupado» tras el apuñalamiento, informó el Palacio de Buckingham.

«Sus pensamientos y oraciones están con las dos personas que resultaron heridas y expresa su más sincero agradecimiento a quienes acudieron tan desinteresadamente en su ayuda», señaló un portavoz del monarca.

En el lugar del apuñalamiento, tras el ataque, una mujer llevaba un cartel con la frase «Basta de ataques contra los judíos».

«Es antisemitismo puro, y el antisemitismo mata. Necesitamos que el gobierno refuerce sus acciones», declaró a la AFP otra persona presente, Gideon Levy, de 65 años.

«Las palabras de condena no son suficientes», reaccionó el Gran Rabino de Reino Unido, Ephraim Mirvis, llamando a «cada institución, comunidad, dirigente y persona de este país a tomar medidas concretas».

Imágenes de videovigilancia compartidas en redes sociales muestran a un hombre lanzándose contra un residente en una parada de autobús y atacándolo instantes después de que este se pusiera una kipá en la cabeza.

Tras el apuñalamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí instó al gobierno británico a tomar medidas.

«Tras los ataques a sinagogas, instituciones judías, ambulancias comunitarias y ahora judíos atacados en Golders Green, el gobierno británico ya no puede afirmar que esto está bajo control», apuntó la cancillería israelí en X.

Para el ministerio, las declaraciones de Starmer «no sustituyen la necesidad de afrontar las raíces del antisemitismo que proliferan en el Reino Unido. Basta de palabras. Reino Unido debe actuar de forma decisiva y urgente».

– Ataques precedentes –

A finales de marzo hubo un ataque de carácter antisemita contra ambulancias de Hatzola, seguido de otros contra una sinagoga en el barrio de Harrow, o la sede de una organización benéfica judía.

En los ataques no se produjeron muertes, pero han suscitado preocupación en la comunidad judía.

La policía ha detenido a 26 personas en relación con estos ataques, ocurridos tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán.

La policía de Londres ha reforzado su presencia en el barrio del Golders Green.

Estos acontecimientos han aumentado la preocupación de la comunidad judía británica, ya traumatizada por el ataque contra una sinagoga de Mánchester el 2 de octubre de 2025.

En ese ataque murieron dos personas y otras tres resultaron gravemente heridas.

Grupos de seguimiento han informado de un aumento de los incidentes antisemitas e islamófobos en Reino Unido.

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