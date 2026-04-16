Dos menores de edad mueren en el sur de Rusia tras ataque de drones ucranianos

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Moscú, 16 abr (EFE).- Dos menores de edad murieron hoy en la sureña región rusa de Krasnodar tras un ataque ucraniano con drones contra varios edificios de viviendas en la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

«El ataque terrorista de drones contra edificios de vivienda en Tuapsé se llevó las vidas de dos menores de edad de 5 y 14 años. Expreso mis profundas condolencias a los familiares de los fallecidos», escribió en MAX, el Telegram ruso.

Kondrátiev añadió que encargó al jefe de la administración municipal, Serguéi Boikó, «garantizar toda la ayuda necesaria a las familias».

«Según datos previos, otros dos adultos resultaron heridos, reciben atención médica», señaló.

En Tuapsé resultaron dañados un edificio de viviendas y cinco casas. Varios fragmentos de drones cayeron en los territorios de empresas ubicadas en el puerto, sin causar daños, explicó.

«La administración municipal está organizando una residencia temporal para los damnificados», indicó.

Además, en la localidad de Loo, cercana al balneario de Sochi, cayeron fragmentos de drones, provocando daños menores.

A su vez, Boikó informó en su canal de Telegram de que la administración local creó un puesto de mando para paliar las consecuencias.

La autoridad aeronáutica rusa, Rosaviatsia, decretó el cierre temporal de los aeropuertos de Guelendzhik, Krasnodar (Pashkovski) y Sochi ante el peligro aéreo.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la pasada noche 207 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov. EFE

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