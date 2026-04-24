Dos muertos y 14 heridos por ataques rusos contra la ciudad ucraniana de Odesa

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Ataques rusos contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, causaron dos muertos y 14 heridos, informaron este viernes los servicios de emergencia.

«Edificios residenciales e infraestructura civil fueron objeto de ataques», indicaron los socorristas en un mensaje en la plataforma Telegram, en el que añaden que un dron enemigo había impactado contra una construcción de dos plantas.

«En total, el ataque ruso causó la muerte de dos personas y dejó 14 heridos», añadieron.

Ucrania sufre a diario bombardeos con drones y misiles rusos desde el inicio del conflicto desatado por Moscú en febrero de 2022.

Estos ataques ya habían causado cuatro muertos el jueves en Dnipró y otras zonas del país. Odesa, que es blanco del fuego ruso con regularidad, lamentó nueve muertos el 16 de abril.

Según un informe de la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU) publicado a principios de enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos han muerto y 40.600 han resultado heridos desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.

El año 2025 fue el más mortífero después de 2022, con más de 2.500 civiles fallecidos, según este documento.

Los líderes europeos reunidos en una cumbre en Chipre celebraron junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la aprobación de un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, crucial para la defensa del país.

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