Dos muertos y varios heridos al caer un ómnibus cae desde un puente en Argentina

Buenos Aires, 26 oct (EFE).- Dos personas fallecieron y varias resultaron heridas en la madrugada de este domingo cuando el ómnibus en el que viajaban cayó desde un puente a un arroyo en la provincia argentina de Misiones, en el noreste del país.

El grave accidente ocurrió cerca de las 4:30 hora local (7:30 GMT), cuando un ómnibus de dos pisos de la empresa Sol del Norte chocó de frente con un automóvil Ford Focus en la ruta nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

El ómnibus, en el que viajaban unas cincuenta personas, cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que en ese sitio se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada.

«Como consecuencia, hasta el momento resultaron dos personas fallecidas, el conductor del Ford Focus, que quedó atrapado en el habitáculo del vehículo, y una joven que presuntamente viajaba en el colectivo, hallada sobre la cinta asfáltica», informó la Policía de Misiones en un primer parte oficial sobre el accidente.

En el lugar trabajan 150 efectivos policiales, bomberos y equipos médicos del Ministerio de Salud Pública de Misiones, quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales -hasta el momento 24- a Oberá y Campo Viera.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del ómnibus fueron evacuados, «mientras continúan las labores en el nivel inferior, donde permanece un grupo de personas atrapadas», indica el comunicado oficial.

El ómnibus había partido desde Oberá hacia la localidad de Dos de Mayo y su destino final era la ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones. EFE

