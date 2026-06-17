Dos nuevos sismos sacuden el oeste de China tras el terremoto que dejó un muerto el martes

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Pekín, 17 jun (EFE).- Dos nuevos seísmos, de magnitud 3,3 y 4,1, sacudieron entre la noche del martes y la mañana de este miércoles la prefectura de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, tras el terremoto de magnitud 6,3 registrado en la víspera, que dejó un muerto y ocho heridos.

El Centro de Redes Sismológicas de China informó de que el primero de los nuevos temblores se produjo a las 22:19 hora local del martes (14:19 GMT), con una magnitud de 3,3 a 10 kilómetros de profundidad.

El segundo tuvo lugar a las 10:06 hora local de este miércoles (02:06 GMT), con una magnitud de 4,1 y también a 10 kilómetros de profundidad, según la medición oficial.

Ambos movimientos se registraron en áreas próximas al epicentro del seísmo principal, ocurrido el martes a las 17:06 hora local (09:06 GMT) en la prefectura autónoma de Haixi.

Las autoridades de Qinghai elevaron a ocho el número de heridos por el terremoto del martes, frente a los cuatro comunicados inicialmente, y precisaron que todos ellos abandonaron el hospital tras recibir atención médica.

El Gobierno provincial informó además de que unas 3.000 personas fueron alojadas en cinco puntos de concentración habilitados para afectados, entre ellas 1.286 estudiantes y docentes.

En la zona se desplegaron alrededor de mil rescatistas y 178 vehículos, y las autoridades centrales chinas enviaron 10.000 artículos de ayuda, a los que se sumaron otros 2.500 remitidos por los gobiernos locales.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya, aunque, debido a la baja densidad de población, no suelen causar daños de importancia. EFE

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