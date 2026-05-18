Dos policías pakistaníes mueren en sendos ataques a personal de vacunación contra la polio

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Islamabad, 18 may (EFE).- Al menos dos policías que escoltaban a equipos de vacunación contra la poliomielitis murieron este lunes en sendos ataques armados en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP), según informó la policía.

«Dos agentes de policía que escoltaban a equipos de vacunación contra la poliomielitis han muerto hoy en ataques separados en el tehsil de Salarzai, en el distrito de Bajaur», informó a EFE un responsable policial del centro de control de Peshawar, Numan Ishfaq.

En el primer incidente, hombres armados no identificados abrieron fuego contra un equipo de vacunación. Un agente llamado Syed Aziz murió en el acto. La policía acudió rápidamente al lugar, recuperó el cuerpo del agente y puso en marcha una operación de búsqueda para localizar a los atacantes, explicó el responsable.

Horas más tarde, un segundo equipo de vacunación contra la poliomielitis fue víctima de otro atentado en la aldea de Tabbai,también en el distrito de Bajaur. En este caso la víctima fue un policía llamado Syed Qadir Shah que fue abatido a tiros cuando regresaba de proteger a los trabajadores de vacunación en la zona.

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, expresó su pesar por los ataques a los equipos de lucha contra la poliomielitis en Bajaur y rindió homenaje a los agentes fallecidos.

Pakistán y el vecino Afganistán son los dos únicos países del mundo en los que la poliomielitis aún no ha sido completamente erradicada.

Este lunes, el Gobierno de Pakistán puso en marcha una campaña de vacunación en 79 distritos «de alto riesgo» con el objetivo de inmunizar a unos diecinueve millones de niños.

Según el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC), más de 160.000 trabajadores sanitarios irán puerta a puerta para administrar vacunas a menores de cinco años.

La campaña se pone en marcha tras haberse registrado este mes dos nuevos casos de poliomielitis en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa. Ambos casos fueron confirmados por las autoridades sanitarias el 1 de mayo, lo que eleva a tres el número de casos en lo que va de año.

Según datos oficiales, en 2025 se registraron 31 casos de poliomielitis, frente a los 74 del año anterior, en 2024. EFE

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