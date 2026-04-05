Dos sismos, de magnitud 5,7 y 4,8, sacuden la costa oriental de Taiwán sin causar daños

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Pekín, 5 abr (EFE).- Dos terremotos, de magnitud 5,7 y 4,8, sacudieron en la madrugada local de este domingo la costa oriental de Taiwán, frente al condado de Hualien, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños de consideración, según datos de la Administración Meteorológica Central (CWA).

El primero de los sismos, el de mayor intensidad, se produjo a la 1:14 hora local (17:14 GMT del sábado), con epicentro en el mar, a unos 5,4 kilómetros al noreste del edificio del Gobierno del condado de Hualien, y a una profundidad de 17,5 kilómetros.

Este temblor alcanzó una intensidad de nivel 4 en Hualien, así como en los condados de Nantou y Yilan, en la escala sísmica local.

La CWA, citada por la agencia local CNA, indicó que este terremoto fue el más fuerte registrado en la isla en lo que va de año, y advirtió de que no se descartan réplicas de entre magnitud 5 y 5,5 en los próximos días.

A las 5:23 hora local (21:23 GMT del sábado), un segundo terremoto, de magnitud 4,8, se registró en una zona cercana, también frente a la costa de Hualien, con epicentro a unos 8,1 kilómetros al noreste del mismo punto de referencia y a una profundidad de 23,7 kilómetros.

Las autoridades no habían informado hasta la mañana local del domingo de heridos ni de incidencias graves en infraestructuras.

Taiwán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, en el límite entre las placas tectónicas euroasiática y filipina, por lo que los terremotos son frecuentes en el territorio. EFE

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