Draco Rosa encuentra «el pulso de la vida» en medio del caos del que nace su nuevo álbum

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Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 24 abr (EFE).- El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, ‘Olas de Luz’, el cual explicó en entrevista con EFE nació «del caos», un estado que a su juicio es necesario para «encontrar el pulso de la vida».

«El caos es el sufrimiento. El caos es necesario para encontrar el pulso de la vida y buscar la luz dentro de esa oscuridad», sostuvo el exmiembro de la famosa banda juvenil Menudo en D11 Motorworks, un taller de coches antiguos y motocicletas en San Juan.

La oscuridad es el diario vivir de todos

Draco, compositor de éxitos de Ricky Martin como ‘Livin’ la vida loca’, ‘María’ o ‘La copa de la vida’, indicó que para encontrar esa luz «tienes que encontrar la oscuridad y la oscuridad es el diario vivir de todos nosotros».

«Son cosas muy obvias de toda la vida. Nada se ha inventado, es ley de vida. El sufrimiento es lo que hace al hombre y el hombre tiene que saber que esa es la que hay», reflexionó.

Así, al autor de éxitos como ‘Penélope’, ‘Vagabundo’, ‘Blanca mujer’, ‘Más y Más’, ‘Esto es vida’ o ‘Reza por mí’, esa oscuridad le ayudó a componer las doce canciones -una instrumental- de su nuevo disco.

En el álbum, su primero desde ‘Reflejos de Lo Eterno’ (2024), aparecen temas repletos de poesía y de variaciones musicales como ‘Llama Eterna’, ‘Colores del Ayer’, ‘Carro de Heno’, ‘Gracias por un Día Más’ o ‘Todo por el Amor’.

Draco y su ‘don status’ como adulto

«Esto es una pieza para poder sanar», resaltó el integrante del Salón de la Fama de los Compositores Latinos sobre este nuevo proyecto musical.

A sus 56 años, consideró que tiene una edad que le otorga un ‘don status’, como dijo en inglés, es decir, el estatus social de «don», en referencia a la de un adulto mayor.

Cargando ese ‘don status’, trabajó ‘Olas de Luz’, un disco que no quiere que se fije en un solo género musical, pues para él «la vida es muy corta y la repetición muchas veces» le aburre.

«Hay gente que vive de eso, haciendo ‘chavos’ (dinero) y facturando en grande en la repetición… la nostalgia es ‘big business’, pero para mí el vivir es sufrir», subrayó.

En progreso continuo «hasta el último suspiro»

Para el cantautor, nacido en Nueva York pero criado en Puerto Rico, que es superviviente de cáncer, en el mundo «only the strongest survive» (solo el más fuerte sobrevive).

Con más de 40 años de carrera musical, desde Menudo y otros grupos, y ganando premios como el de la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, Draco se describe como una persona en «un progreso continuo» con sus luchas «hasta el último suspiro».

«¿El más allá? Veremos», indicó sobre la muerte el artista, que opinó que en la existencia «se encuentran las heridas, la paz, la claridad», entre otros atributos y características que afronta el ser humano.

Aparte de la música y los carros antiguos y las motocicletas como miembro del club Storm Riders MC Puerto Rico, Draco también es empresario en el sector agrícola con el café y el cannabis medicinal, actividades que le hacen «cambiar el chip» del día a día. EFE

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