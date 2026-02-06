Dron ruso arrasa un refugio de animales en Ucrania

Un dron ruso impactó un refugio animal en el sur de Ucrania temprano este viernes, matando a una decena de perros e hiriendo a otros, según los empleados del lugar.

Un periodista de la AFP en el lugar vio a voluntarios llorando, abrazándose entre ellos o barriendo los escombros.

Un voluntario sacaba del lugar a un perro muerto en una carretilla.

«Es terrible. Los perros fueron destrozados por la metralla, pedazos de sus cuerpos colgaban de las cercas, es muy duro para mi hablar de esto», dijo la voluntaria de 18 años Alina Fober.

«Lo siento mucho por los perros. Los conocía a todos. Eran muy buenos y bellos», añadió.

El ataque ocurrió a las 09H00 am (07H00 GMT), dijo a la AFP Irina, miembro del equipo.

«Escuchamos ese terrible zumbido y luego una explosión», agregó.

«La escena afuera era horrible», dijo. «Todos los perros que estaban ahí en ese momento murieron. Cercas, árboles, escombros, humo, fuego. Fue aterrador».

Además de causar la mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Ucrania iniciada hace cuatro años por Rusia, ha provocado sufrimiento a los animales.

Un ataque con drones en una granja en la región de Járkov (noreste) el pasado octubre mató a alrededor de 13.000 cerdos, según rescatistas.

El mes anterior un ataque ruso a un club ecuestre cerca de Kiev mató a siete caballos.

El refugio animal atacado el viernes está situado a unos 30 kilómetros de la línea del frente, en la ciudad ucraniana de Zaporiyia.

