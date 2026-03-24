Drones impactan un tanque de combustible en el aeropuerto de Kuwait y provocan un incendio

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Redacción Internacional, 25 mar (EFE).- La Autoridad General de Aviación Civil de Kuwait informó este miércoles de que varios drones impactaron contra un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando un incendio en la zona.

El portavoz oficial del organismo, Abdullah Al Rajhi, señaló en una publicación en X que, según los informes preliminares, los daños registrados son únicamente materiales y no se han reportado víctimas.

Las autoridades competentes activaron de inmediato los protocolos de emergencia y enviaron equipos de bomberos y otros organismos especializados para controlar las llamas, mientras continúa la presencia de las autoridades en la zona del incidente.

Las circunstancias del suceso siguen bajo investigación, sin embargo, el de hoy se suma a una serie de incidentes registrados en aeropuertos e infraestructuras estratégicas del Golfo en el contexto de la escalada vinculada a la guerra en Irán.

En el caso de Dubái, se han registrado varios episodios en las últimas semanas, entre ellos la caída de drones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional que dejaron heridos y obligaron a reforzar la seguridad.

Asimismo, las operaciones aeroportuarias llegaron a suspenderse temporalmente a inicios de marzo ante amenazas de misiles y drones, mientras que otros ataques posteriores provocaron incendios, interrupciones de vuelos y daños en infraestructuras cercanas. EFE

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