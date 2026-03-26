Drones ucranianos alcanzan un polígono industrial de la región de Leningrado

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Moscú, 26 mar (EFE).- La región de Leningrado fue atacada esta noche por más de 20 drones ucranianos, que causaron daños en un polígono industrial, según informó este jueves el gobernador local, Alexandr Drozdenko.

«Sobre la región de Leningrado fueron aniquilados más de 20 drones. El ataque fue repelido sobre el distrito de Kirish. Hay daños en el polígono industrial», escribió en su canal de MAX.

Según Drozdenko, no hubo víctimas a consecuencia del ataque. Mientras, el canal de Telegram Astra señaló que el objetivo del ataque fue la refinería KINEF, ubicada en Kirish.

A su vez, el canal ucraniano Exilenova+ reportó explosiones en la localidad de Víborg, ubicada en la región de Leningrado, a orillas del golfo de Finlandia.

Se trata del segundo ataque en dos días contra esta región, donde la víspera fue dañada la terminal portuaria de Ust-Luga en el marco de un masivo ataque que incluyó 56 drones.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra las terminales petroleras de Rusia en un intento de evitar que el Kremlin saque beneficios de los crecientes precios del crudo en el mercado internacional provocados por la guerra en Irán.EFE

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