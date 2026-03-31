Dubái dice que no hay heridos ni derrames tras ataque a petrolero de Kuwait en su puerto
Redacción Internacional, 31 mar (EFE).- Las autoridades de Dubái dijeron este martes que no hay heridos ni derrames después de que un petrolero kuwaití recibiera la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de dicha ciudad de Emiratos Árabes Unidos.
Citadas por la oficina de prensa de Dubái, las autoridades confirmaron que sus equipos gestionaron con éxito el incidente, sin que se produjeran derrames de petróleo ni heridos, después de que se alertara de que los daños en el petrolero podrían provocar un vertido de crudo.
El impacto, que provocó un incendio, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones con frecuencia contra objetivos en países del golfo Pérsico en represalia al ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
La Corporación Petrolera de Kuwait informó de que el petrolero estaba completamente cargado de crudo en el momento del ataque.
Poco antes, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó sobre un ataque contra una embarcación a 31 millas náuticas al noroeste de Dubái (unos 57 kilómetros).
Desde el 28 de febrero, cuando empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la UKMTO ha reportado 24 incidentes en barcos alrededor del estrecho de Ormuz, el estratégico canal bloqueado por Teherán por el que normalmente circula una quinta parte del comercio global de petróleo.
De estos 24 incidentes, 16 fueron proyectiles que impactaron las embarcaciones. EFE
