Ecologistas quieren que la Justicia francesa imponga a TotalEnergies su política climática

París, 18 feb (EFE).- Cuatro organizaciones ecologistas, a las que se ha sumado el Ayuntamiento de París, van a defender ante la Justicia francesa el jueves y el viernes la imposición de una serie de restricciones en su actividad a la petrolera TotalEnergies para alinearse con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

Sherpa, Notre Affaire à Tous, France Nature Environnement, ZEA y el Ayuntamiento de la capital francesa pretenden ampararse en una ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia que tienen que cumplir las grandes empresas para prevenir que sus actividades o las de sus filiales tengan como consecuencias violaciones de los derechos humanos o medioambientales.

En este caso, durante las audiencias que se van a celebrar en el Tribunal Judicial de París el objetivo de los demandantes es que por primera vez los jueces apliquen ese deber de vigilancia a obligaciones derivadas de los Acuerdos de París de 2015 que se marcaba el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

Su línea argumental es que TotalEnergies no sólo es uno de los 20 mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento climático y que, lejos de estar reduciendo la producción de hidrocarburos, su intención es aumentarla a un ritmo del 3 % anual.

A partir de ahí, pretende que el tribunal le obligue a reducir las emisiones en el conjunto de sus actividades (la exploración, la extracción, la producción, pero también la utilización de sus productos) e incluso a que abandone nuevos proyectos petroleros y gasísticos.

La empresa considera que este procedimiento judicial carece de legitimidad y de sentido en primer lugar porque con él se querría que una única compañía, que representa menos del 2 % del sector petrolero y gasístico del mundo, lleve la carga de la responsabilidad de un sistema energético.

Sobre todo, tiene intención de insistir ante los jueces que sus actividades son perfectamente lícitas y respetan las reglamentaciones nacionales y europeas.

En cuanto a la ley sobre el deber de vigilancia, TotalEnergies estima que no se aplica a la cuestión del cambio climático, como tampoco el Acuerdo de París se aplica directamente a las empresas.

La Fiscalía de París, en sus conclusiones previas a la audiencia, ha puntualizado que la ley del deber de vigilancia lo que establece es que las compañías tienen que contemplar un dispositivo de análisis de los riesgos y de acciones para atenuar los riesgos.

Y sobre el punto principal de la imposición de obligaciones, el Ministerio Público anticipa que el tribunal no debería hacer una interpretación extensiva de ese deber de vigilancia, y que en definitiva la ley no cubre la cuestión del cambio climático.

Al término de las audiencias el viernes, los jueces deberían fijar una fecha para su dictamen, que se espera para antes del verano. EFE

