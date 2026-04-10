Economista británico urge a «acelerar» la transición energética ante la guerra en Irán

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Madrid, 10 abr (EFE).- El economista británico Nicholas Stern afirmó este viernes que el actual conflicto en Irán muestra de nuevo los peligros de la dependencia de los combustibles fósiles «para las economías y la seguridad» y urge a «acelerar y mantener» la transición energética.

El reputado economista y «Lord», que promociona su último libro «The Growh Story of the 21st Century: The Economics and Opportunity of Climate Action», habló con los medios de comunicación tras una reunión con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, sara Aagesen en la sede de esta cartera.

En el contexto actual, señaló que la guerra de Irán «ha vuelto a mostrar los peligros para nuestras economías y nuestra seguridad de depender de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas».

«Existen argumentos medioambientales muy potentes para el cambio. Las próximas dos décadas serán absolutamente decisivas para el rumbo del mundo en materia de clima y biodiversidad», subrayó.

Asimismo, hay también «grandes oportunidades de crecimiento, que ya están demostrando aquí en España con la transición. Y también está el aspecto de la seguridad económica y energética».

Si los argumentos «ya eran abrumadores antes de la guerra, y ahora lo son aún más en este contexto. Es vital que el mundo llegue a esa conclusión».

En este sentido, Stern elogió la labor de España en su avance hacia las renovables y ha dicho que este país ha demostrado cómo esto «reduce el coste de la electricidad para todos».

«Hace del mundo un lugar más seguro desde el punto de vista climático y mejora la seguridad energética cuando surgen perturbaciones derivadas de la dependencia de los combustibles fósiles, que van a seguir ocurriendo», observó.

En el contexto actual de conflicto en Irán, esta dependencia, dijo, «nos hace energéticamente inseguros».

«Así que ahora, como mundo, pensando en nuestro medio ambiente, en el crecimiento económico y en la seguridad energética, sabemos lo que hay que hacer: acelerar la transición y mantenerla», añadió.

Destacó que hay «problemas que afrontar» en este camino, como el cierre de las minas de carbón, un campo en el que cree que España ha actuado «de una manera democrática, participativa y exitosa».

«También tenemos que pasar del motor de combustión interna a los vehículos eléctricos. Son cuestiones que deben gestionarse. Hay que invertir en puntos de recarga, cambiar la forma de producir, y quizá sea necesaria inversión interna para impulsar la producción de baterías», señaló

Según él, este país ha sido «líder en la transición del carbón y la reducción del precio de la electricidad». EFE

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