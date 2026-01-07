Ecuador afirma que entregó a España garantías para extradición de líder de Los Tiguerones

Guayaquil (Ecuador), 7 ene (EFE).- El Gobierno ecuatoriano afirmó este miércoles que entregó a España «las garantías solicitadas para materializar la extradición concedida» a William Joffre Alcívar Bautista (‘Negro Willy’), líder del grupo criminal Los Tiguerones, quien fue liberado por la justicia de ese país alegando que Ecuador no presentó a tiempo esa información.

«Ecuador ha cumplido con todas las exigencias contenidas en el Tratado Bilateral de Extradición suscrito entre la República del Ecuador y el Reino de España y la Ley de Extradición de la República del Ecuador, razón por la cual la extradición del ciudadano en mención fue concedida por ese país en mayo de 2025», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

La Cancillería indicó que en junio de 2025 el país entregó «documentación adicional requerida por España, que incluye, entre otros, las garantías solicitadas para materializar la extradición concedida».

Y que, a pesar de ello, «España solicitó nuevamente ampliar las garantías para ejecutar la extradición, mismas que ya han sido entregadas», afirmó, aunque la cartera de Estado no precisó esta nueva fecha de entrega.

Negro Willy tenía dos procesos de extradición abiertos en España: uno por la acusación del asalto al canal TC Televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otra por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

La Sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a ambas entregas, si bien lo condicionó a que en un plazo de tres meses Ecuador garantizase de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, la justicia española no recibió dichas garantías en el plazo acordado, pese a que se remitieron recordatorios a Ecuador de que estaba próximo a vencer, por lo que la Sección tercera puso recientemente en libertad a Alcívar Bautista.

En uno de los autos en los que el tribunal autorizaba la extradición, del mes de junio, la Audiencia explicaba que debido a la situación de violencia que existe en las cárceles en Ecuador era necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.

La Sala pidió entonces a las autoridades ecuatorianas que «presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios».

El conocido también como ‘Comandante Willy’, de 36 años, fue detenido el 23 de octubre de 2024 en Segur de Calafell (Tarragona) junto a su hermano, Álex Iván (‘Ronco’), en una operación de la Guardia Civil en colaboración con la Policía de Ecuador y desde entonces estaba en prisión provisional.

El Gobierno ecuatoriano agregó en su comunicado que «continúa trabajando con España para que se revise y revea la presunta decisión emitida por ese país» de liberar al cabecilla del grupo criminal, que, dicen, la han conocido «de manera extraoficial» y que esperan que «se concrete en el menor tiempo su extradición». EFE

cbs/jlp