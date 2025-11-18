Ecuador anunciará en Brasil su adhesión al compromiso sobre tenencia de la tierra

Quito, 18 nov (EFE).- Ecuador anunciará su adhesión al Compromiso Intergubernamental sobre Tenencia de la Tierra en el marco de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se desarrolla en Brasil.

Así lo ha revelado este martes el Ministerio de Ambiente y Energía al referirse a la iniciativa mundial que busca garantizar, hasta 2030, el reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones comunitarias.

En la cita, Ecuador presentará avances concretos como: más de 2.300 títulos de tierra entregados desde 2008, de los cuales 87 benefician directamente a comunidades y nacionalidades indígenas, indica el ministerio.

Además, el reconocimiento de siete comunidades Shuar sobre más de 20.000 hectáreas, y un potencial de 4,53 millones de hectáreas para fortalecer la gobernanza territorial y la conservación.

Ecuador participará en Belém do Pará (Brasil) hasta el 21 de noviembre en la COP30, que prioriza la protección de los bosques tropicales y la transición hacia economías bajas en carbono.

En distintos encuentros con autoridades, la delegación ecuatoriana insistirá en un punto clave: los países vulnerables necesitan más financiación climática, «de manera justa, directa y oportuna», apunta el ministerio. EFE

