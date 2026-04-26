Ecuador condena el «incidente de violencia» ocurrido en el evento donde estaba Trump

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Quito, 26 abr (EFE).- El Gobierno ecuatoriano condenó este domingo el tiroteo ocurrido mientras se desarrollaba la cena de corresponsales presidida el sábado por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, al que calificó de «incidente de violencia» y se solidarizó con el Gobierno y pueblo estadounidense.

La Cancillería señaló en un comunicado que el Gobierno «condena de la manera más firme y enérgica el incidente de violencia ocurrido en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca, evento que contaba con la presencia del Presidente Donald Trump, la Primera Dama y otras altas autoridades» de Estados Unidos.

«Ecuador expresa su solidaridad con el Gobierno y pueblo de los Estados Unidos y reitera su compromiso con la defensa de los valores compartidos, las instituciones democráticas y la seguridad de nuestros pueblos», agregó en un comunicado.

Aseveró que la violencia política «es inaceptable y no tiene ningún lugar en nuestras democracias».

El sábado, el Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) después de que un hombre armado intentara entrar al evento, que se celebraba en el Hotel Washington Hilton.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

El líder republicano explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado, entre otros, del vicepresidente, JD Vance, entre centenares de periodistas y políticos. EFE

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