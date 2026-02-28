Ecuador convoca a jugadoras de clubes de seis países para amistosos ante Uruguay

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- Ecuador jugará dos amistosos contra Uruguay los próximos 4 y 7 de marzo, con una plantilla en la que la mayoría de las jugadoras provienen de clubes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México, y con la mirada puesta en los partidos de la Liga de Naciones femenina previstos para abril.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) publicó este viernes los nombres de las 23 convocadas por el entrenador Eduardo Moscoso, que entrenarán desde este sábado, y trece de ellas juegan en clubes del exterior.

Entre las convocadas constan Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA), Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA), Analiz Zambrano, Stéfany Cedeño (Atlético Nacional-COL), Manoly Baquerizo (Granada-ESP), Kerlly Real (Parma-ITA), Doménica Arboleda (Milán-ITA).

Desde México llegarán a la capital ecuatoriana Kathya Mendoza y Doménica Rodríguez (Santos Laguna); Lucy Ortiz (Mazatlán), Nayely Bolaños (Pumas) y Karen Flores (Atlas).

Mientras que desde la liga femenina de Ecuador fueron llamadas Andrea Morán (Barcelona), Liceth Suárez y Justin Cuadra (Liga de Quito); Milagro Barahona e Ingrid Piana (Universidad Católica) y Jessy Caicedo, Nicole Charcopa, Karen Litardo, Lía Rodríguez y Yaritza Valencia (Independiente del Valle).

Los amistosos contra Uruguay se disputarán en el estadio de las Dragonas del Independiente del Valle, ubicado en la capital ecuatoriana.

Tras la cuarta fecha de la Liga de Naciones femenina, Ecuador ocupa el quinto puesto, con cinco puntos, contra los ocho del líder, Venezuela.

En esa competición se enfrentará el próximo 10 de abril con Paraguay, en Asunción; mientras que el 18 de abril recibirá a Perú en Quito. EFE

