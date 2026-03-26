Ecuador deporta a clérigo iraní con supuestos nexos con miembro de Guardia Revolucionaria

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Guayaquil (Ecuador), 25 mar (EFE).- Ecuador deportó este miércoles a un clérigo iraní, quien supuestamente tendría vínculos con un miembro de la Fuerza Quds, perteneciente a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, según informó el Ministerio del Interior del país suramericano.

La deportación se realizó después de que el ministro de esa cartera, John Reimberg, anunció en su cuenta de la red social X que se había detenido al extranjero, que, de acuerdo a medios locales, era el director del Centro Cultural Ecuatoriano – Iraní en Quito.

«Hay grupos terroristas internacionales que pretenden operar en el país y el Gobierno del presidente Daniel Noboa no lo permitirá», escribió Reimberg al informar sobre la detención.

El ministro señaló que el hombre fue capturado por información de inteligencia y que presuntamente tenía «fuertes conexiones con Hassan Isadi», integrante de Fuerza Quds y quien habría estado involucrado en un supuesto intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, reportado en noviembre de 2025, pero que fue negado por el Gobierno mexicano.

Al mensaje en redes de Reimberg, la Embajada de Irán en México respondió, y aseguró que la acusación «sobre un supuesto intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México» era infundada.

La diplomacia iraní adjuntó el comunicado del Gobierno mexicano del año pasado donde desmentía la información y agregó que «la difusión de mentiras son características principales del régimen sionista». La información estaba «destinada» a «deteriorar las relaciones» entre Irán y el país norteamericano.

Reimberg, en su mensaje también señaló a Isadi de supuestamente haber utilizado al clérigo «para captación de recursos, adoctrinamiento y captación de información para establecer nuevos blancos en la región».

Además, dijo que el detenido también tendría presuntos vínculos con socios comerciales de un testaferro del narcotraficante Leandro Norero, exfinancista de Los Lobos, el grupo criminal más grande de Ecuador, que fue asesinado en una cárcel en 2022.

«Es requerido por agencias internacionales debido a sus actividades relacionadas al terrorismo», agregó el ministro.

Reimberg había informado horas antes sobre la detención de un ciudadano sirio, a quien señaló como miembro del grupo chií libanés de Hizbulá, y que también fue deportado.

En septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa incluyó a Hizbulá, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hamás en la «guerra» que declaró en 2024 contra los grupos criminales ecuatorianos y los denominó como «terroristas».

En esta lista también están la organización transnacional Tren de Aragua, los Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur de Colombia. EFE

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