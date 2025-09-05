Ecuador disputará amistoso contra Canadá en noviembre en Toronto

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- La selección de Ecuador disputará en noviembre un amistoso contra Canadá, como parte de su preparación para el Mundial de 2026, confirmó este viernes el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.

El máximo dirigente de la FEF precisó que durante la fecha FIFA de noviembre la Tri se medirá a Canadá en Toronto y a Nueva Zelanda en Nueva Jersey (Estados Unidos), el día 18.

Para octubre, la Federación Ecuatoriana ya había informado que sus rivales serán México y Estados Unidos.

En una entrevista a la radio La Red, Egas comentó que para la doble la fecha FIFA de marzo «se está trabajando para organizar dos amistosos más, ya sea en Europa o Estados Unidos, contra rivales europeos de primer nivel».

La intención del presidente de la FEF y del cuerpo técnico que comanda el argentino Sebastián Beccacece será realizar la mejor presentación del equipo, con la idea de superar los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, el mejor resultado de Ecuador en una Copa del Mundo.

El principal déficit que tiene el equipo de Beccacece, hasta el momento, es la falta de goles en la mayoría de las fechas de las actuales eliminatorias, donde solo ha hecho 13 goles en 18 partidos, algo que ha compensado al recibir apenas cinco goles.

La solvencia defensiva se ha convertido en la principal fortaleza de Ecuador. Perdió solo por 1-0 en su visita a Argentina y Brasil, respectivamente, por lo que Egas aseguró que el afán de Becccece será trabajar para que la producción ofensiva del equipo mejore. EFE

