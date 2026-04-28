Ecuador firma con la china CMOC el contrato de explotación de mina de oro Cangrejos

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Quito, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador suscribió este lunes el contrato de explotación de la mina de oro Cangrejos, que involucra una inversión de unos 1.700 millones de dólares por parte la minera china CMOC para comenzar con la producción aurífera, según anunció en un comunicado el Ministerio de Ambiente y Energía.

El proyecto a gran escala prevé generar más de 1.000 empleos directos y aproximadamente 2.000 indirectos, según estimaciones del Ejecutivo ecuatoriano. La empresa ODIN Mining del Ecuador S.A., filial de CMOC, asegura priorizar la mano de obra local para fortalecer «la economía de las comunidades cercanas».

De acuerdo al ministerio, el Estado tendrá una participación del 50 % del proyecto, lo que se estima que se traduzca en ingresos de más de 4.300 millones de dólares, incluidas regalías, impuestos y utilidades, entre otros.

De estos, y según el Gobierno, 3.900 millones de dólares se destinarán al presupuesto estatal, mientras que 480 millones de dólares serán asignados a los gobiernos locales, conforme lo señala la Ley de Minería y su Reglamento General.

El Estado también recibirá 54 millones de dólares en concepto de regalías anticipadas, mediante un esquema de pagos vinculado a los principales hitos del proyecto.

Es decir, 34 millones se recibirán al firmarse el contrato de explotación, ocho millones al inicio de la construcción de la planta de beneficio de minerales, otros ocho millones al comienzo de la construcción de la relavera; y cuatro millones al inicio de la operación minera.

El proyecto minero Los Cangrejos, que fue traspasado a la entidad china por la minera canadiense Lumina Gold en 2025, está situado en la sureña provincia costeña de El Oro, fronteriza con Perú, a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Machala y a 40 kilómetros del puerto comercial de aguas profundas de Puerto Bolívar.

De acuerdo a Lumina, las reservas de oro de este yacimiento ascienden a 11,6 millones de onzas, si bien también cuenta en menor medida con cobre, plata y molibdeno. EFE

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