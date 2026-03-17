Ecuador niega un supuesto bombardeo en territorio colombiano

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó el martes de «falsas» las acusaciones de su homólogo Gustavo Petro que denunció un bombardeo a su país desde la frontera ecuatoriana, donde operan guerrillas y narcotraficantes.

Petro dijo la víspera que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una «bomba» lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe, en medio de una guerra comercial y de palabras entre ambos presidentes.

Ecuador está «bombardeando los lugares que servían de escondite» para grupos criminales «en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera», señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

La semana pasada Ecuador atacó un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC en la provincia fronteriza de Sucumbíos (noreste), en el marco de su política de mano de hierro contra el narco respaldada por Estados Unidos.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», escribió Noboa, cuyo país es parte del «Escudo de las Américas», una alianza de 17 países del continente creada por Estados Unidos para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble», respondió el mandatario izquierdista este martes en X, en referencia a un supuesto ecuatoriano del lado colombiano.

En orillas políticas opuestas, Petro y Noboa escalan el tono en medio de la disputa arancelaria que empezó en febrero por iniciativa de Ecuador y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que Ecuador y Colombia acudirán próximamente a «una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina» con miras «a retomar las conversaciones».

«Estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera (…) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad», insistió Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas. Esa es la condición de Ecuador, para poner fin a la guerra arancelaria.

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