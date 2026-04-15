Ecuador pide a Paraguay que declare terroristas a grupos narco

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El gobierno de Daniel Noboa pidió el martes a Paraguay que declare terroristas a cinco organizaciones narcotraficantes ecuatorianas que tienen nexos con cárteles internacionales, en el marco de su guerra contra el crimen organizado con apoyo de Estados Unidos.

La propuesta se dio durante una visita a Quito del canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, como preámbulo al viaje del presidente paraguayo, Santiago Peña, durante la segunda quincena de julio a Ecuador.

En una declaración conjunta entre Ramírez y su par ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, Quito expresó a Asunción su petición de que designe en el corto plazo como terroristas a bandas como Los Choneros y Los Lobos, que tienen operaciones transnacionales. Washington ya denominó así a los dos grupos criminales.

El presidente Noboa, en el poder desde 2023, sostiene una guerra contra numerosos grupos narco, que en su disputa por el control del mercado han convertido al país en uno los más violentos de Latinoamérica con 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, equivalente a 1 cada hora, según datos oficiales

Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

Ante la crisis de seguridad, Noboa declaró en 2024 a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar a las calles a los militares.

Ramírez y Sommerfeld buscan impulsar la cooperación jurídica para la lucha contra el crimen organizado. Ambos países negociarán un convenio de extradición.

«Hemos también hablado de temas de seguridad», dijo la ministra ecuatoriana.

Agregó que «hemos visto nuevos desafíos que se presentan en este momento a nivel global como puede ser la ciberdelincuencia».

El canciller paraguayo manifestó que «estamos trabajando en los desafíos» que representan a la seguridad delitos como el tráfico de drogas y personas, y el lavado de activos.

sp/lb