Ecuador va a Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá con 99 atletas en 17 deportes

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Guayaquil (Ecuador), 26 mar (EFE).- Ecuador definió la nómina de 99 atletas y 17 deportes con los que participará en los IV Juegos Sudamericanos de Panamá desde el próximo 10 de abril, precisó este jueves el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

«Un equipo conformado por 99 deportistas nos representará en 17 disciplinas, entre las que estará ajedrez que asiste como deporte invitado», señaló el COE en un comunicado.

Entre los deportistas destacados por el COE como potenciales ganadores de medallas constan: Judson Chilán, en bádminton; Damenock Godoy y Ximena Estrada en gimnasia artística; Emma Sabando y Elvira Espinoza, en natación, Tomás Aguinaga y José Valencia, en esgrima.

«Los dos esgrimistas destacan por sus actuaciones internacionales ubicándose en el Top del ranking mundial de su categoría en sus respectivas modalidades. Mientras que la nadadora Emma Sabando fue medallista de bronce en los últimos Juegos Bolivarianos en la categoría absoluta», añadió.

Según el COE, Manuela Ortega de triatlón, saldrá como campeona panamericana e iberoamericana juvenil, y medallista de bronce en las Copas Regionales de Desarrollo durante 2025 en Costa Rica y Uruguay, en la categoría élite.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se desarrollarán del 10 al 25 de abril en Ciudad de Panamá y Playa Venao (surf).

Según el comunicado, «La participación del Team Ecuador para este evento, se da gracias a la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y los presupuestos privados por autogestión del Comité Olímpico Ecuatoriano».

Los deportes en los que tendrá participación Ecuador son atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, natación, surf, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y el ajedrez que completará la nómina como deporte invitado. EFE

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